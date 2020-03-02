Школярі вчилися розслідувати злочини під час детективного квесту

Поліцейські і курсанти Донецького юридичного інституту організували для учнів детективний квест під умовною назвою «Хто вбивця?». Діти мали змогу відчути себе справжніми оперативниками, слідчими і криміналістами і краще зрозуміти роботу поліції.

Головним завданням квесту було розкрити умовний злочин — умисне вбивство. За перемогу боролися 5 команд. У складі слідчо-оперативної групи школярі знаходили речові докази, опитували свідків та встановлювали злочинця. Спеціально облаштована локація і гра акторів додавали заходу реалізму.

Діти продемонстрували логіку, вміння критично мислити та працювати в команді – усе, що потрібно поліцейському для успішного розслідування.

«Це було дуже цікаво — відчути себе у ролі справжнього поліцейського. Квест був настільки продуманий, що ми крок за кроком встановлювали, як саме стався злочин і хто до нього причетний», – поділилася враженнями 16-річна Олеся.

Допомогу у проведенні заходу надали курсанти Донецького юридичного інституту МВС України, які брали участь у написанні сюжету та продемонстрували свої акторські таланти.

Усі «детективи» отримали подяки від заступника начальника Центрального відділу поліції Віталія Бортнюка. А переможцям проректор ДЮІ Денис Нестеров вручив сувеніри.

Хлопці і дівчата по-справжньому зацікавилися професією поліцейського. Чекаємо на поповнення родини поліції Донеччини!