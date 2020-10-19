Школярка через непорозуміння з матір’ю пішла з дому

14-річна дівчина посварилася з матір’ю, дочекалася вечора та пішла з дому. Поліція розшукала дитину у сусідньому районі міста.

Вчора, 20 жовтня, близько 21.00 до поліції зателефонувала жінка, яка повідомила, що близько шостої вечора з дому пішла її неповнолітня донька. Зв’язатися з дитиною було неможливо, адже мобільного з собою дівчина не взяла. Матір декілька годин намагалася своїми силами знайти доньку, однак ні до яких результатів це не привело.

На пошуки дитини виїхали інспектори ювенальної превенції Центрального відділу поліції. За найкоротший час поліцейські встановили коло осіб із якими спілкувалася дівчина та відшукали її у подруги в Кальміуському районі Маріуполя.

Протиправних дій відносно дівчини не скоєно.

Поліція наголошує: якщо зникла дитина, негайно телефонуйте на лінію «102». Самостійні пошуки, як правило, не приводять до результатів, а дитина може потрапити у біду.