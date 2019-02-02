Школярки через непорозуміння із родичами втекли з будинків

Аби залагодити конфліктну ситуацію між дівчиною та її опікуном – школярку було переведено до дитячого християнського центру «Добрий Самарянин». В іншій родині втікачка запевнила, що більше не буде чинити необдуманих вчинків та примирилася із матір’ю.

Так, до поліції звернулась мешканка Кальміуського району, яка повідомила, що її 17-річна племінниця пішла з дому та не повернулась. На пошуки дівчини було орієнтовано інспекторів ювенальної превенції, всі наряди поліції та патрульних поліцейських.

Правоохоронці опрацювали прилеглу територію, місцеві заклади, а також опитали друзів та знайомих дитини. Протягом доби проведених розшукових заходів поліцейські відшукали втікачку на одній з вулиць міста.

Як виявилося, дівчина посварилася із своєю тіткою, яка за сумісництвом являється її опікуном та через образу не хотіла повертатись до дому. Також вона повідомила, що конфлікти у їх родині не рідкість і тому вона не хоче залишатись із родичкою.

Аби уникнути конфліктів між дівчиною та її опікуном – школярку було переведено до дитячого християнського центру «Добрий Самарянин».

Щодо жінки було складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Також по допомогу до поліції зверталась мешканка Центрального району, яка повідомила про втечу своєї неповнолітньої доньки. Інспектори ювенальної превенції відшукали втікачку протягом 2 годин. Як виявилось, дівчина теж вирішила втекти з дому через конфлікт із матір’ю та майже добу перебувала у своїх друзів.

Правоохоронці провели із дев’ятикласницею та її мамою профілактичну бесіду та розповіли про можливі наслідки такого вчинку.

Щодо жінки було складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).