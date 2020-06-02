«Шлюб за добу»: маріупольці зможуть розписатися на даху «Мультицентру» вже з 5 червня

Пілотний проєкт «Шлюб за добу» стартує в Лівобережному РАЦСі вже з 5 червня. Нагадаємо, тепер він працює на базі «Мультицентру». Крім розпису в стильному залі для церемоній, маріупольці зможуть провести весілля і на даху будівлі. Неймовірна локація з видом на оновлений Маріуполь вже готова до весільного сезону. Подача заяв, в рамках проєкту «Шлюб за добу», стартує з завтрашнього дня.

«Завдяки проєкту пари можуть не чекати місяць, а розписатися протягом 24 годин після подачі всіх необхідних документів. Вже розроблено кілька пакетів послуг для молодят. Можна укласти шлюб, наприклад, просто під час обідньої перерви, отримати свідоцтво, а пишне весілля зіграти пізніше», — зазначила начальник Лівобережного відділу РАЦСу Анна Новікова.

Піднятися на скляний дах «Мультицентру» молодята і гості зможуть на панорамному ліфті. На даху обладнана унікальна трикутна арка. Також можливо всього за день влаштувати пишну церемонію для пари в присутності рідних і друзів.

Реєстрація шлюбу можлива протягом доби або більше, але тільки після подачі документів. Робочі дні — з вівторка по суботу. Неділя та понеділок — вихідні.