Впервые в Мариуполе состоится шоу ледяных скульптур 23 декабря в 14.00.

В течении трех дней художники из Харькова создадут на Театральной площади настоящую выставку ледяных скульптур. При поддержки Мариупольского городского совета в новогодние праздники мариупольцы смогут посмотреть процесс создания ледяного «чуда» и сфотографироваться со скульптурами.

Располагаться новинка будет возле главной елки города. Создание «ледяной выставки» начнется 23 декабря, с 14.00 до 19.00 скульпторы начнут резать лед и трудиться над своими произведениями. Процесс работы продолжится 24 и 25 декабря (в то же время). В итоге должно получиться 9 скульптур. Организаторы держат в тайне образы «ледяных творений», сообщают только о самой большой и центральной: это будет скульптура символа 2018 года – собака.

В вечернее время суток скульптуры будут подсвечиваться яркой иллюминацией. Доступ к ледяным статуям будет свободным во время всех праздников.