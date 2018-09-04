Схрон зі зброєю, викраденою в Криму

Протитанковий гранатомет, три автомата Калашникова, форму військового зразку та екіпіровку виявили співробітники карного розшуку у приватному гаражі в замаскованій схованці під обшивкою стелі. Два автомата були викрадені у військовій частині АР Крим під час анексії, ще один – з будівлі міліції охорони Маріуполі в ході масових заворушень у 2014 році. Встановлено, що член бандформування, який заховав зброю, причетний до серії тяжких злочинів. Зараз він воює в окупованому Донецьку.

В ході операції «Зброя та вибухівка» маріупольські оперативники отримали інформацію про те, що в 2014 році група бойовиків, тікаючи з міста, заховала зброю. Поліцейські відпрацювали зв’язки кожного з них та перевірили можливі місця закладок.

Диверсійний арсенал був виявлений у гаражі в Приморському районі, який належить батьку 29-річного учасника незаконних збройних формувань.

Знайти схованку допомогли вибухотехніки та кінологи. РПГ-18, три автомата з магазинами до них та військове обмундирування були «зашиті» у стелі. Встановлено, що всі автомати – викрадені, два з яких завезені з Криму. Вилучене відправлено на експертизу. Поліцейські встановлюють канал поставки зброї з анексованого півострова.

Варто відзначити, що власник схрону перебуває у полі зору поліцейських близько 5 років. Лише поліцією Донеччини відносно нього відкрито три кримінальні провадження — за вимагання, викрадення зброї та участь в НЗФ. Так, в 2013 році разом зі спільником він викрав та утримував у Маріуполі людину. Зловмисники вимагали переписати на них усе майно.

Переховуючись від закону, в 2014 році чоловік брав активну участь у масових заворушеннях в Маріуполі, займався викраденням зброї. А коли місто звільнили, втік у Донецьк, щоб уникнути покарання за скоєні злочини. Там бойовик вступив в ряди терористичного бандформування «Оплот», у складі якого здійснював озброєні напади на підприємства, викрадав мирних жителів.

Підозрюваний в серії тяжких злочинів перебуває у розшуку. Незважаючи на те, що минуло чотири роки, розшуковці продовжують документувати протиправні діяння, до яких причетний бойовик. Наразі зібрано доказову базу, яка «тягне» на 15 років позбавлення волі.

За фактом вилучення схрону відкрито четверте кримінальне провадження — за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».