Штраф більше мільйона гривень за продаж алкоголя дітям

З початку року за порушення правил реалізації спиртних напоїв до адміністративної відповідальності притягнуто понад 600 порушників, з них 355 – за продаж алкоголю неповнолітнім. Як поліція бореться з незаконною торгівлею, розповів заступник начальника управління превентивної діяльності поліції Донецької області Олександр Віт.

На Донеччині зареєстровано 3025 закладів, що реалізують алкогольні напої. Їм видано 4559 ліцензій.

Умови ведення цього бізнесу досить лояльні: наявність ліцензії (2 тисячі гривень), касового апарату та площа приміщення не менше 20 м2. При цьому дозвіл на відкриття об’єкту не погоджується ні з поліцією, ні з місцевим органом виконавчої влади.

Незаконний продаж алкоголю впливає на оперативну обстановку та, відповідно, рівень безпеки. 10% від усіх злочинів на Донеччині скоєні у стані алкогольного сп’яніння.

Вживання алкогольних напоїв створює підгрунтя і для вчинення адміністративних правопорушень, які можуть мати тяжкі наслідки. Водій напідпитку стає потенційним вбивцею на дорозі, а домашнє насильство «під градусом» збільшує загрозу для життя жертви.

Боротьба з фальсифікатом

Боротьба з «розливайками» — елемент профілактики злочинності. До перевірок закладів, що торгують спиртними напоями, залучаються органи місцевого самоврядування та громадські організації.

Під час рейдів дільничні офіцери задокументували майже 300 порушень правил реалізації алкогольної продукції (ч.1 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Вилучено понад 4 тисячі пляшок фальсифікату на суму більше 200 тисяч гривень.

Продав алкоголь дитині – втратив ліцензію

Ще 355 порушників притягнені до адміністративно відповідальності за продаж спиртного дітям (ч.2 ст. 156 КУпАП).

«За матеріалами поліцейських ювенальної превенції анульовано 37 ліцензій ділків, що сприяли споюванню підлітків. Діяльність торгівельних закладів припинено, а на їх власників накладено фінансових санкцій на суму понад мільйон гривень», — зазначив Олександр Віт.

Отрута з-під поли

З початку року співробітники поліції склали понад 1300 адміністративних протоколів за виготовлення самогону. Вилучено 10 тисяч літрів браги, понад 4 тисячі літрів самогону, 296 апаратів для кустарного виробництва алкоголю.

Поліцейські ліквідували 20 осередків з виробництва та реалізації сурогатних алкогольних напоїв. Ст. 164-16 КУпАП (зайняття забороненими видами господарської діяльності) тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу до 34 тисяч гривень з конфіскацією «товару» та обладнання.

«Протидіяти нелегальній торгівлі спиртними напоями допомагають небайдужі громадяни. По-перше, вони повідомляють в поліцію про такі факти, по-друге, виступають свідками в документуванні правопорушень», — підкреслив Олександр Віт.

Якщо вам відомо про незаконне виготовлення або торгівлю алкоголем, телефонуйте за номером 102.