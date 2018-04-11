Символічний забіг проти насильства в рамках кампанії «Насильству немає виправдання»

12 квітня у Приморському парку відбувся символічний міський забіг у рамках інформаційної кампанії «Насильству немає виправдання!». Участь у забігу взяло понад 200 учасників – патрульні та дільничні офіцери поліції, молодь, жінки-лідерки, активісти руху за гендерну рівність, жителі та жительки міста.

Більше 20 офіцерів поліції Донеччини та маріупольці, серед яких було багато молоді, здійснили масовий забіг на дистанцію в півтора кілометри. Захід проводився з активним залученням хлопців та чоловіків. Загалом в акції взяли участь понад 200 людей, які продемонстрували відмову виправдовувати насильство. Також учасники забігу закликали громадян, які страждають від домашнього або гендерно обумовленого насильства, не мовчати та звертатися по допомогу.

Мета забігу – об’єднати поліцію та громаду у боротьбі проти насильства щодо жінок. У рамках кампанії для актуалізації і вирішення проблеми насильства проводяться зустрічі із громадським активом об’єднаних територіальних громад та міст Донецької та Луганської областей. Спеціалісти та мешканці обговорюють питання протидії ґендерно зумовленому і домашньому насильству та забезпечення безпеки жінок в громадах.

Наразі Українська фундація громадського здоров’я провела 12 зустрічей в яких взяло участь понад 200 учасників. В рамках проекту також було проведено навчання для 32 тренерів з числа офіцерів поліції, що отримали компетенції у питаннях громадської безпеки та співпраці поліції з громадою у протидії ґендерно зумовленому та домашньому насильству. Підготовлені тренери-поліцейські провели навчання для 289 офіцерів поліції Луганської та Донецької областей.

«У випадку домашнього насильства українці все ще неохоче звертаються за допомогою до поліції, але цей вид злочину перестає тотально замовчуватися, – говорить Кристина Цвар, старший дільничний офіцер поліції сектору превенції Центрального відділу поліції Головного управління національної поліції в Донецькій області, майор поліції, – відчувається тенденція до збільшення кількості звернень до Національної поліції. Люди перестають мовчати, тримати це в собі й більше довіряють органам Національної поліції».

«Подолання і запобігання насильству щодо жінок – складна проблема, яка потребує комплексного підходу до її вирішення. Подібні заходи – це шанс залучити молодь до обговорення проблеми, та нагадати жителям громади, що не варто виправдовувати та замовчувати насильство, необхідно звертатися по допомогу. Хочу подякувати усім мешканцям міста, які долучилися до забігу та міжнародним організаціям за плідну співпрацю у напрямку подолання домашнього та гендерно зумовленого насильства,» – зазначив Олексій Казанцев, начальник управління з фізичної культури і спорту Маріупольської міської ради.

Своєю участю у забігу жителі та жительки Маріуполя висловили неприйняття насильства щодо жінок. Мешканці мали можливість познайомитися з працівниками правоохоронних органів та неформально поспілкуватись. Цим забігом поліцейські підтвердили своє прагнення допомагати сім’ям, об’єднувати їх та вирішувати проблему насильства.

Метою інформаційної кампанії є підвищення розуміння серед чоловіків та жінок, хлопців та дівчат, що насильство є порушенням прав людини, пропаганда нульової толерантності до насильства та підвищення довіри до поліції, як важливої структури у системі реагування на випадки насильства.