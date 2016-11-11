Синці та садна після побиття батьком дитини

Синці та садна на тілі 13-річної школярки помітив її класний керівник. Медики надали дівчинці необхідну допомогу. Наразі з сім’єю працюють ювенальні інспектори поліції.

До чергової частини Селидівського відділення поліції звернулись медики місцевої лікарні із повідомленням про те, що до них із чисельними забоями доставлено неповнолітню дівчинку.

Правоохоронці поспілкувалися з лікарями та встановили, що дитину побив власний батько. З її слів, напередодні вдень вона пішла гуляти, а коли повернулась ввечері додому, батько, в стані сп’яніння, спочатку почав її сварити, а потім вирішив вплинути фізично. Неповнолітня зізналась, що це вже не вперше.

Наступного дня дівчинка пішла до школи і коли її обличчя побачив класний керівник, негайно покликав шкільну медсестру. Вчителі викликали і представників соціальної служби, які доправили неповнолітню у місцеву лікарню.

Також встановлено, що мати дівчинки померла кілька років тому і її виховує батько. На обліку в соціальній службі дана родина не перебуває.

Наразі вирішується питання щодо тимчасового перебування дівчинки в спеціальному дитячому таборі м. Маріуполь.

Відносно 44-річного чоловіка слідчими Селидівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 125 «Умисне легке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.