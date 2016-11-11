Последние новости

Синці та садна після побиття батьком дитини

Опубликовано 28 Фев 2019

насилдетСинці та садна на тілі 13-річної школярки помітив її класний керівник. Медики надали дівчинці необхідну допомогу. Наразі з сім’єю працюють ювенальні інспектори поліції.

До чергової частини Селидівського відділення поліції звернулись медики місцевої лікарні із повідомленням про те, що до них із чисельними забоями доставлено неповнолітню дівчинку.

Правоохоронці поспілкувалися з лікарями та встановили, що дитину побив власний батько. З її слів, напередодні вдень вона пішла гуляти, а коли повернулась ввечері додому, батько, в стані сп’яніння, спочатку почав її сварити, а потім вирішив вплинути фізично. Неповнолітня зізналась, що це вже не вперше.

Наступного дня дівчинка пішла до школи і коли її обличчя побачив класний керівник, негайно покликав шкільну медсестру. Вчителі викликали і представників соціальної служби, які доправили неповнолітню у місцеву лікарню.

Також встановлено, що мати дівчинки померла кілька років тому і її виховує батько. На обліку в соціальній службі дана родина не перебуває.

Наразі вирішується питання щодо тимчасового перебування дівчинки в спеціальному дитячому таборі м. Маріуполь.

Відносно 44-річного чоловіка слідчими Селидівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 125 «Умисне легке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Похожие сообщения

Школярі разом з поліцейськими відвідали арт-виставку військових атрибутів

Опубликовано 28 Фев 2019

В Маріуполі вилучено збройний арсенал

Опубликовано 28 Фев 2019

Возле жилого дома нашли противотанковую мину

Опубликовано 26 Фев 2019

Чоловік пошкодив металевий каркас агітаційної палатки та перевернув стіл

Опубликовано 25 Фев 2019

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-