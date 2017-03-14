И снова театр книги «Радуга» в детской библиотеке им. К.И. Чуковского радушно распахнул свои двери для ребятишек и гостей, представителей КСН «Центральный -1» и «Центральный -2» Кальмиусского района.

Чтобы попасть на сказочное лото «У сказки тихий голосок» и встретиться там со сказочником-волшебником Г-Х. Андерсена — Оле Лукойе — ребятам пришлось пройти испытание и выполнить много заданий. А потом все вместе с волшебником путешествовали по сказкам, отвечали на вопросы викторины, участвовали в сказочной игре «Квартирный вопрос», «Сказочные фразы» и выполняли задания по карточкам «Перепутанные сказки».

Сказка помогает детям развивать фантазию, она учит не отчаиваться в трудные минуты и всегда преодолевать трудности. Сказка учит тому, как важно каждому человеку иметь друзей. А самое главное сказка — светлячок перед сном в колыбели — и для того, кто слушает, и для того, кто сказывает. Такие мероприятия воспитывают любовь к книге и чтению.

Екатерина Исайченко