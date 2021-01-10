Слідчі встановлюють обставини смертельного ДТП

За попередніми даними, водій автомобіля AudiA4 не впорався з керуванням та в’їхав у електроопору. Внаслідок зіткнення на місця пригоди помер пасажир автівки, керманич отримав тілесні ушкодження. За фактом триває досудове розслідування.

Аварія трапилася вчора, 20 січня, близько 20.00 на вулиці Набережна у Лівобережному районі міста. На місці ДТП працювали слідчі слідчого управління ГУНП у Донецькій області.

Поліцейські встановили, що 37-річний водій автомобіля Audi A4на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та скоїв наїзд на перешкоду – електроопору.

Внаслідок ДТП 60-річний пасажир помер на місці, водій авто отримав тілесні ушкодження.

Наразі чоловіка затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, він знаходиться на стаціонарному лікування під охороною.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.