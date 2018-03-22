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Сліди на снігу привели поліцейських до схованки крадіїв

Опубликовано 23 Мар 2018

photo_2018-03-22_21-17-58Через зламаний замок на вхідних дверях двоє зловмисників потрапили до магазину та викрали його добову виручку. Діяли швидко, і здавалось би, врахували всі конспіративні деталі, за винятком опадів. Одразу після розподілу викраденого їх було затримано місцевими розшуковцями. Більш того, з’ясувалося, що діяв дует за наводкою продавчині крамниці.

На лінію «102» звернулася власниця продуктового магазину, яка повідомила, що на її торговому об’єкті спрацювала сигналізація.

На виклик виїхали співробітники карного розшуку Центрального відділу поліції та Державна служба охорони. Було констатовано злам замка та викрадення 6 тисяч гривень.

Під час огляду місця події поліцейські виявили сліди від двох велосипедів, на яких, ймовірно, поїхали зловмисники. Саме вони і привели оперативників до потрібної адреси. Під час затримання підозрювані, 41 та 42 років, тільки-но закінчили розподіл між собою викрадених грошей.

Наразі правоохоронці встановлюють причетність затриманих до інших аналогічних злочинів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення та сховище). Санкція статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі.

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