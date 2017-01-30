Словесный конфликт во время застолья завершился ножевыми ранениями для хозяев

Словесный конфликт во время застолья в частном доме завершился ножевыми ранениями для хозяев. Сначала от рук гостя пострадала женщина — он ударил ее ножом. Пока злоумышленник переключился на мужчину, раненая вызвала полицейских. Мгновенное реагирование на вызов позволило задержать дебошира на месте совершения преступления.

В ходе беседы с подозреваемым выяснилось, что причиной ссоры стало неосторожное слово хозяйки. Визитер схватился за нож, который принес с собой, и ударил женщину, когда на ее защиту встал сожитель. Перепалка между мужчинами быстро переросла в драку, однако потерпевшая, несмотря на ранение, смогла набрать 102. Следственно-оперативная группа полиции застала на месте вызова всех участников конфликта.

В настоящее время владелец дома 1956 года рождения проходит лечение в медучреждении. Жене оказана помощь на месте.

Что касается подследственного, то 60-летний житель Мангуша дает показания сразу по двум уголовным производствам, открытым по ч.1 ст.125 «Умышленное легкое телесное повреждение» и ч.1 ст.121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание — до 8 лет лишения свободы. Все вещественные доказательства изъяты.