Службові собаки врятували Донеччину від 20 кг вибухівки

За 10 місяців існування кінологічний центр поліції Донецької області виховав чотирилапий спецназ, який працює в зоні АТО на блокпостах, залізничних та автовокзалах, патрулює вулиці, виїжджає на замінування та розшукує людей. Безпеку в прифронтовому регіоні допомагають також охороняти кінологи зі службовими собаками з інших областей України.

Про розвиток кінологічної служби та як в умовах бойових дій поліцейські використовують «зброю» своїх помічників – гострий нюх, напередодні нового року Собаки розповів начальник кінологічного центру ГУНП в Донецькій області Леонід Котов.

Кінологічний центр був побудований у Маріуполі з «нуля» та відкритий 22 лютого 2017 року. Сьогодні тут знаходиться вже 19 собак, як дорослих, так і цуценят. «Напарників» для поліцейських готують за всіма напрямками – пошук зброї та вибухівки, наркотиків, людей, а також захисно-караульна служба (затримання та конвоювання злочинця).

«Наразі у нас вже готові 2 собаки з пошуку зброї та вибухівки, ще 3 зараз готуються. Для нашої області це зараз дуже актуально. Тренуємо собак переважно своїми силами, у нас є для цього кваліфіковані фахівці», — відзначає головний кінолог області.

Так, заступник начальника кінологічного центру Донеччини Віктор Казаков став одним з двох інструкторів, які готували службових собак зі всієї України для роботи на Євробаченні в Києві.

Є у собак і «курси підвищення кваліфікації». Прямо зараз один пес разом з кінологом проходить навчання зі слідової роботи у Житомирі, інший «боєць» у Хмельницькому отримує сертифікат з пошуку наркотичних речовин.

Однак, за словами Леоніда Котова, в умовах бойових дій поголів’я кінологічного центру недостатньо, аби забезпечити безпеку на всій території Донецькій області. Тому щомісяця в зону АТО на допомогу приїжджає загін кінологів з різних областей у складі 8-10 працівників зі своїми вихованцями. Вони розподілені і несуть службу по всій території регіону, в тому числі на блокпостах великих міст.

«Але 700-тисячний Маріуполь ми наразі майже повністю перекриваємо своїми силами. Наші собаки ходять в патрулі, чергують у складі слідчо-оперативних груп, перевіряють транспорт на залізничному вокзалі», — зазначає поліцейський.

Результат спільної роботи кінологів Донеччини та колег зі зведених загонів – врятовані людські життя. Завдяки гострому нюху та професійному вишколу службових вівчарок та лабрадорів поліцейські вилучили з незаконного обігу більше 20 кг пластиду, 1 кг тротилу, півтори тисячі вибухових пристроїв та 5 тисяч набоїв. 28 гранат не потрапили на мирну Херсонщину завдяки псу Торіну, який прибув з Рівненщини.

20 кг – така загальна вага наркотичних речовин, виявлених чотирилапими «детекторами». Німецька вівчарка Гільза, вихованка кінологічного центру поліції Донеччини, у Краматорську вказала правоохоронцям на дві великі господарські сумки, які виявилися набиті марихуаною.

Загалом за допомоги службових собак поліції вдалося розкрити більше 80 злочинів.

Опікуються хвостатими «детективами» в кінологічному центрі 5 цивільних та 8 атестованих співробітників. За словами Леоніда Котова, головним критерієм відбору співробітників було любити собак та вболівати душею за свою справу.

«Лише один-два з них були професійними кінологами. Зараз вони проходять навчання та повертаються спеціалістами і вже можуть більш якісно виконувати свою роботу, знаходять контакт з собаками, стають дресирувальниками», — зазначає кінолог.

Поліцейський показує сучасний дресирувальник майданчик зі смугою перешкод та іншим обладнанням. Тут тренувався до міжнародних змагань, що проходили в Ужгороді, розшуковий пес Туман, перший вихованець кінологічного центру, з якого, власне, він і починався.

«Туман став кращим у трьох вправах та посів перші місця у трьох номінаціях. Нашу роботу відчули і колеги з інших областей, і міжнародні гості», — ділиться успіхами Леонід Котов. Від створення центру до перших перемог пройшло менше року.

На сьогодні в кінологічному центрі 24 комфортні вольєри. Наступного року кінологи планують розширятися, побудувати адміністративну будівлю, де будуть кімнати для персоналу, варильні цехи.

«Штаб-квартира» кінологів — не тільки підрозділ поліції, але й місце, де можна відчути справжню любов та вірність. Центр завжди відкритий для дітей, які можуть поспілкуватися з чотирилапими друзями.

«Як і вся поліція, ми працюємо за принципом служити та захищати. Це особливо стосується наших найменших громадян. До нас приходили і дітки з ДЦП, гладили собак, і їм це також іде на користь», — додає поліцейський.