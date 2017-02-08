Служебные собаки полиции будут проходить «курс выживания»

Полоса препятствий, упражнения на привыкание к выстрелам и практика в зоне боевых действий — новый кинологический центр, который готовится к открытию, будет оборудован всем необходимым для тренировки четвероногого «спецназа». Его уникальность в том, что все собаки обучены работать в зоне АТО.

Кинологический центр — стратегически важное подразделение для полиции Донецкой области, поэтому его строительство идет ускоренными темпами. Мохнатые помощники незаменимы при обнаружении замаскированного оружия, взрывчатки, наркотиков, в поиске преступников «по горячим следам», а особенно — в зоне боевых действий. Для спасения жизни важна каждая минута, но в Донецкой области такое – каждый день.

Строительство курирует лично глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин, который знает каждого четвероногого «бойца». Генерал проверил, как идут завершающие работы в центре, которые проходят при поддержке генерального директора металлургического предприятия «ММК им. Ильича» Юрия Зинченко и посетил «семью» лабрадора Гуча – настоящего «профи» и всеобщего любимца.

Сегодня в кинологическом центре обустраивают вольер деревянными будками со съемной крышей, в которых собакам будет удобно в любое время года. Кроме того, на территории монтируются временные вольеры, предназначенные для карантина животных.

Собаки, которые работают в полиции Донецкой области, — необычные. Их специально тренируют для работы в экстремальных условиях. Сейчас идет строительство полосы препятствий, которая является первым этапом в «курсе выживания»: барьер высотой 2 м, яма, бум (специальный мост), лаз, лестницы, штакетник и т.д. В первую очередь такие тренировки будут проходить собаки, специализирующиеся на следовой работе.

Сейчас в кинологическом центре — 10 собак, три из них — специалисты по следовой работе. Это Туман, Земфира и годовалый Кинг, которого полицейским кинологам с Донетчины подарили мукачевские коллеги. Вскоре к ним присоединится щенок ризеншнауцера, которому сейчас 4 месяца.

Только вчера с помощью «следственной» овчарки Лады, которая приехала из Житомирской области, было раскрыто убийство водителя такси. Собака привела полицейских от тела погибшего прямо к месту, где прятался злоумышленник.

- Все собаки, которые воспитываются в кинологическом центре, в процессе дрессировки проходят упражнения на привыкание к выстрелам и социализацию. Не все собаки по своим генетическим качествам способны этому научиться. Наши собаки показали, что реагируют на выстрелы должным образом, — рассказал начальник кинологического центра Леонид Котов.

Среди них — Гуч, один из первых воспитанников центра, который уже дал потомство — 8 щенков. Их мать — проходит индивидуальную тренировку на поиск наркотиков. Обе служебные собаки являтся напарниками Виктора Казакова, кинолога из Сумской области, который решил остаться в Донецкой области, и несут службу в зоне АТО с 2014 года.

Кинологами и их коллегами из разных областей Украины, которые несут службу в зоне АТО в рамках ротации, в январе 2017 года раскрыто 18 преступлений, прекращено 9 фактов оборота нелегального оружия.