Сьогодні, 19 січня, до поліції надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги, про те, що констатовано смерть подружжя та літньої жінки, які були виявлені на території свого приватного будинку у Кальміуському районі. Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу.

На місце трагедії виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 (Кальміуський відділ поліції). Серед загиблих 66-річна пенсіонерка та 43-річні чоловік та жінка.

Попередня правова кваліфікація події ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок». Поліція встановлює повні обставини та причини смерті загиблих.