Смерть подружжя та літньої жінки
Сьогодні, 19 січня, до поліції надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги, про те, що констатовано смерть подружжя та літньої жінки, які були виявлені на території свого приватного будинку у Кальміуському районі. Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу.
На місце трагедії виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 (Кальміуський відділ поліції). Серед загиблих 66-річна пенсіонерка та 43-річні чоловік та жінка.
Попередня правова кваліфікація події ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок». Поліція встановлює повні обставини та причини смерті загиблих.