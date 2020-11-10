Смертельна ДТП на зупинці поблизу Маріуполя

На автошляху Маріуполь-Мелекіне легковий автомобіль з’їхав з дороги та врізався у бетонну конструкцію зупинки громадського транспорту. Жінка, яка знаходилася на зупинці, загинула. Водія госпіталізовано.

Дорожньо-транспортна подія сталася сьогодні, 12 листопада, приблизно о 13:40 в Мангушському районі. На місці працюють слідчі Головного управління Нацполіції в Донецькій області.

Встановлено, що, рухаючись з Маріуполя у напрямку села Мелекіне, 27-річний водій автомобіля Ford Focus виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на перешкоду – зупинку громадського транспорту «село Рибацьке».

На зупинці знаходилася жінка 1950 року народження. Внаслідок зіткнення вона загинула на місці, а водій отримав тілесні ушкодження. Чоловіка доставлено в лікарню, ступінь тяжкості травм встановлюється.

Поліцейські встановлюють обставини смертельної аварії.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть потерпілого). Санкція статті – від трьох до восьми років позбавлення волі.