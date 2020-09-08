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Смертельне ДТП: наїзд на жінку-пішохода

Опубликовано 11 Сен 2020

Маріуполь ДТП 11.09.20 1Сьогодні вранці в Лівобережному районі Маріуполя під колесами легкового автомобіля загинула 71-річна жінка. За фактом ДТП поліцейські розпочали досудове розслідування.

Дорожньо-транспортна подія сталася приблизно о шостій ранку на вул. Єдності. Водій автомобіля ВАЗ-21099 скоїв наїзд на жінку-пішохода, яка переходила дорогу. Потерпіла загинула на місці .

На місці події працювали слідчі обласного главку поліції. Обставини ДТП встановлюються.

Попередня правова кваліфікація події — ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть потерпілого).

Нагадуємо: безпека на дорозі залежить від обов’язкового дотримання правил дорожнього руху як водіями, так і пішоходами. Будьте пильні та обережні.

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