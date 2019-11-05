Последние новости

Смертельне ДТП у Сартані

Опубликовано 08 Ноя 2019

31 - копияЗа попередніми даними водій автомобіля «DaewooLanos» виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мікроавтобусом «Wolksvagen». Внаслідок аварії водій легковика загинув на місці. Триває слідство. 

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 08 листопада, близько 09.00.

Наразі на місці аварії працюють слідчі обласного главку поліції Донеччини та співробітники Кальміуського відділення поліції.

Попередньо встановлено, що водій легковикавиїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем «Volksvagen».

В результаті 48-річний водій авто «DaewooLanos» загинув на місці, 27-річна водійка мікроавтобусу отримала тілесні ушкодження та доставлена до лікарні.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Похожие сообщения

В городе появилось новое место-магнит

Опубликовано 08 Ноя 2019

Музыкальный фестиваль «Барсук fest»

Опубликовано 06 Ноя 2019

V Всеукраинский Фестиваль уличного искусства

Опубликовано 06 Ноя 2019

Мариупольский школьник выиграл спортивный инвентарь на 10 тысяч гривен

Опубликовано 05 Ноя 2019

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-