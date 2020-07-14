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Смертельное ДТП на трассе Мариуполь-Урзуф

Опубликовано 19 Июл 2020

109834859_311046206927160_1740774899742959942_oВчера на трассе Мариуполь-Урзуф произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает группы DTP.mariupol, смертельное ДТП произошло вчера утром на трассе Мариуполь-Урзуф в районе села Портовское.

По предварительной информации, водитель автомобиля Lexus не справился с управлением выехал на обочину и врезался в столб, от удара автомобиль несколько раз перевернулся и водитель вылетел из автомобиля.

В результате аварии водитель скончался на месте до приезда скорой помощи.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Причины аварии устанавливаются.

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