Собака – не спецзасіб, як написано в документах, це напарник, який віддасть життя заради тебе

Капітан Казаков – «переселенець», тільки не із зони АТО, а навпаки – у прифронтову Донеччину. Кінолог з 15-річними стажем, він кинув дім, налаштований побут на Сумщині — усе заради того, щоб відроджувати кінологічний центр в поліції Донецької області. Адже робота з собаками – це те, чим він живе.

Заступник начальника кінологічного центру ГУНП в Донецькій області Віктор Казаков родом з невеличкого селища Цукурине на Донеччині, де мешкав до 1998 року. Потім переїхав з родиною в Сумську область, де жив та працював. До війни.

В кінологічній службі — з 2007 року, куди перевівся з патрульної служби, де також працював кінологом. Правоохоронець є сертифікованим інструктором та працює з собаками всіх спеціалізацій — з пошуку зброї, вибухівки та наркотиків, а також пошуку людей по запаховому сліду.

Він тренував собак для Євро-2012 та вже у цьому році став одним з двох інструкторів, яким довірили підготовку кінологічних груп до міжнародного пісенного конкурсу Евробачення. Бо має досвід виявлення диверсійних схованок, який отримав на Сході країни.

На Донеччину чоловіка покликав обов’язок – у 2014 році зі своїми чотирилапими вихованцями поліцейський ніс службу у складі сил АТО на блокпостах. Неодноразово виявляв замасковані зброю, боєприпаси та вибухівку, рятуючи людей від небезпеки. Серед знахідок – арсенал російських гранатометів «Шмєль».

Саме тому у 2015 році фахівцю запропонували взяти участь у розбудові нового сучасного кінологічного комплексу поліції прифронтового регіону.

- На Донеччину мене змусила переїхати робота, якою я живу, яка мені дуже подобається – собаки, — зізнається Віктор Казаков.

Поліцейський вніс значний внесок у розвиток кінологічної служби на Донеччині, а кістяк кінологічного центру склали його вихованці — лабрадори Гуч і Вейсі та їхні нащадки — Арес і Теодор.

У Віктора свій погляд на тренування собак – він поєднує класичні методи кінології з сучасними світовими практиками. Жителі неодноразово бачили кінолога та його напарників у роботі – на масштабних масових заходах, замінуваннях, які виявлялися неправдивими, а також у школах та дитсадках під час навчань з мінної безпеки.

На питання, як йому вдається зробити так, що собака розуміє його з пів погляду, капітан Казаков відповідає, що головне – любов:

- Потрібно відчувати собаку душею та серцем, і він відповість тобі цим же. Собака – це не спецзасіб, як написано у документах. Це напарник, істота, яка живе заради тебе і не роздумуючи життя віддасть заради тебе, аби тебе врятувати. Собака ніколи не зрадить. Те, чому ти навчиш її, те вона і робитиме — з великим завзяттям та бажанням, — зазначає кінолог.

Слідом за чоловіком в зону АТО приїхала і його родина – дружина Ганна та синочок, який, як і тато, обожнює собак. Незважаючи на труднощі, до роботи голови сім’ї ставляться з розумінням.

- Чоловік просто робить свою роботу. Він зобов’язаний у наш нелегкий час віддати борг нашій країні, Україні, — впевнена дружина.

Віктор Казаков пишається тим, що працює в поліції Донеччини та має змогу приєднатися до змін, які в ній відбуваються зараз.

- Озирнувшись навколо, ми бачимо, що сьогодні все по-новому. Це нова техніка, обмундирування, озброєння. Змінилося ставлення поліцейського до цивільного громадянина і як наслідок – змінилося ставлення людей до поліції, з’явилося більше розуміння нашої роботи, — відзначає правоохоронець.