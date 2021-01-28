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Сьогодні стартує реєстрація на ЗНО

Опубликовано 01 Фев 2021

З сьогоднішнього дня розпочинається реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. Відправити свої дані можна до 5 березня. Цьогоріч ЗНО відбуватиметься з 21 травня до 15 червня. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш ніж із п’яти навчальних предметів. Реєстрація відбувається на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Щоб зареєструватися для участі в ЗНО, потрібно:

  • правильно обрати категорію особи;
  • створити й заповнити реєстраційну картку за допомогою сервісу «Зареєструватися» на сайті УЦОЯО;
  • підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої освіти), або надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років).

Більше інформації можна отримати ТУТ.

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