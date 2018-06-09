Сьогодні вранці поліцейські відшукали та повернули додому 2 зниклих дітей

З ранку до Центрального відділу поліції надійшло 2 повідомлення, про допомогу встановити місцезнаходження двох школярів, 12 та 13 років. Менш ніж за 2 години обох неповнолітніх було знайдено. Протиправних дій відносно дітей скоєно не було.

О 7:20 годині ранку до поліції зателефонував місцевий мешканець, який повідомив, що з вчорашнього вечора не бачив свого 12-річного сусіда, а саме дитина не ночувала вдома. Матір хлопця у цей час перебувала у стані алкогольного сп’яніння та сама не знала де її син.

Хлопця розшукувала слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські Центрального відділу поліції. Вже через півтори години дитину було знайдено. Як виявилось, напередодні ввечері, школяр пішов до свого знайомого, в якого і переночував цієї ночі.

Інспектори ювенальної превенції склали відносно матері адміністративний матеріал, за ст. 184 Адміністративного кодексу України ( Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) та провели із жінкою та дитиною профілактичну бесіду.

О 9 годині ранку із проханням знайти дитину до поліції звернувся ще один місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що кілька днів тому зник його 13-річний онук. Виїхавши на місце інспектори ювенальної превенції повернули дитину протягом 25 хвилин. З’ясувалося, що неповнолітній весь час був у свого друга.

Із хлопцем проведено профілактичну бесіду, аби у подальшому більш не повторювалося таких випадків.

Поліція звертається до всіх батьків та піклувальників! Не залишайте неповнолітніх без нагляду та завжди будьте обізнані про їх місцезнаходження. За життя та здоров’я дітей несуть відповідальність батьки ( піклувальники)!

Крім того, якщо зникла дитина, негайно телефонуйте на лінію «102». Самостійні пошуки, як правило, не приводять до результатів, а дитина може потрапити у біду.