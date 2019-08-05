Солодощі, повітряні кульки та спортивні розваги

Вчора, 7 серпня, поліцейські ювенальної превенції області спільно з профспілкою поліції Донеччини та фізкультурно-спортивним товариством «Динамо» влаштували для малечі свято, поки їх батьки забезпечують безпеку громадян.

Розважальна програма вже за традицією проходила на узбережжі Урзуфа, де зібралися діти різного віку.

«Дитячі» поліцейські на чолі з начальником відділу ювенальної превенції ГУНП в Донецькій області Катериною Шнейдер підготували розваги і для найменших, і для більш дорослих хлопців та дівчат.

Конкурси, спортивні змагання та авангардне мистецтво — все це чекало на маленьких відпочиваючих.

Розпочалися розваги з розмалювання обличчя фарбами. За кілька хвилин малеча перетворилася в кицьок, метеликів та навіть хижаків – тигренят та драконів.

Разом з тим діти бавилися мильними бульбашками та повітряними кульками.

Учасники показали свою вправність, витривалість та фізичну підготовку. Усі були переможцями, адже працювали в команді, а у винагороду отримали солодкі подарунки.