Соцiальна акцiя «ХОДА ЗА СВОБОДУ»

Захід був спрямований на підняття рівня обізнаності населення щодо проблеми торгівлі людьми, привернення суспільної уваги, зокрема про небезпеку, яка зумовлена загальною байдужістю.

18 жовтня на центральних площах Маріуполя та Слов’янська пройшла хода з нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми, що був заснований у 2007 році Європейським Парламентом, як день консолідації діяльності з підвищення рівня обізнаності щодо феномену торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, небайдужості громадськості до цього явища та візуалізації проблеми на глобальному рівні.

Учасники кампанії акцентували увагу присутніх на основних формах та способах експлуатації, обговорили актуальність проблеми та закликали громаду не бути байдужими до себе та оточуючих.

У Слов’янську у заході взяли участь також і молодь з громадської організації «Ліга майбутніх поліцейських», яка інформувала населення та розповсюджувала листівки.

Слід зазначити, що поліцейські ведуть активну боротьбу проти торгівлі людьми.

За 9 місяців поточного року представники відповідного підрозділу спрямували до суду 7 кримінальних проваджень відносно торгівців людьми, закінчених за ст. 149 Кримінального кодексу України (Торгівля людьми).