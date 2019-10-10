Спасатели провели учения по тушению пожара в ТРЦ

В Мариуполе прошли совместные тактико-специальные учения по отработке тушения условного пожара в одном из торгово-развлекательных центров города. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ДСНС в Донецкой области.

Мероприятие состоялось с привлеченных спасателей 3-го Государственного пожарно-спасательная отряда Главного управления, представителей Национальной полиции и работников скорой медицинской помощи.

По легенде, в помещении торгово-развлекательного центра произошло загорание на втором этаже. Сработала автоматическая система оповещения о пожаре, громкоговорители сообщили посетителям о необходимости эвакуации. На место происшествия немедленно прибыли спасатели и сразу приступили к ликвидации условного пожара.

Во время учений было задействовано шесть единиц техники и 30 человек личного состава.

Источник