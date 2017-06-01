Спасти жителей и найти друга: дети соревновались в полицейском квесте

Кто из подростков не смотрел фантастический фильм о спасении человечества и не желал попробовать себя в роли того самого спецагента, на плечи которого легла сверхважная миссия? Полицейские воплощают детские мечты в реальность. Сегодня школьники должны были ликвидировать угрозу в людном месте, найти автомобиль в угоне и спасти друга от беды. Помогало им в этом мобильное приложение «Полиция Донетчины».

5 заданий на 8 участников — специально для детворы полицейские разработали уникальную игру. Единственное условие — наличие в телефоне мобильного приложения с кнопкой SOS.

Такую идею поддержал заместитель главы Нацполиции Украины, глава полиции Донетчины Вячеслав Аброськин. Именно он является инициатором множества проектов и мероприятий, призванных уберечь детские жизни в условиях войны. Собственно, и само мобильное приложение было разработано, прежде всего, для безопасности детей.

Сотрудники ювенальной превенции провели для команды подробный инструктаж, во время которого были определены границы проведения квеста — Приморский парк.

«Внимание, старт!». Модератор дает первое задание — найти друга, который исчез и, возможно, попал в беду. Участникам необходимо было воспользоваться функцией «Родительский контроль», чтобы выполнить условие квеста. На своих гаджетах дети видели маячок — место, где находился их друг.

15 минут — и задание выполнено. На экранах диспетчеров в Едином аналитическом сервисном центре появляется сигнал тревоги по сработке мобильного приложения. Полицейских мгновенно поступила информация — в подтверждение дети сделали фото с найденным другом.

Как только диспетчер получил сообщение, на телефоны школьников пришло новое задание: найти спрятанную «угрозу». И снова поиски — на этот раз подозрительного предмета. Несколько минут — и посреди парка, где прогуливаются молодые мамы с детишками, подростки находят «гранату».

Но найти и просто сфотографировать — это полдела. Важно, чтобы дети правильно поступили в таком случае. Юные мариупольцы поступают так, как их учили полицейские, — не трогают находку, а сразу отправляют тревожное сообщение в полицию.

Через несколько минут полицейские окружают место обнаружения находки. Второй уровень квеста пройден … угроза нейтрализована, как доказательство — селфи с копами.

Далее новое сообщение и третье задание от организаторов квеста: «На территории парка находится правонарушитель». Цель — выявить и сообщить полицейским. Конечно, с фотофиксацией.

Менее чем за 10 минут на экране диспетчера появилось сообщение с подтверждением: мужчина с бутылкой алкогольного напитка, который распивал прямо на детской площадке. В тексте — примечание «Квест», а это значит, что впереди — четвертая задача.

У приложения есть специальный раздел «Проверка номера», с помощью которого любой человек может проверить, находится ли конкретная машина в угоне. Именно это и стало следующей задачей для детей.

Все, что было «на руках» у команды, — приметы автомобиля. Снова около 10 минут — и на мобильные телефоны участников пришло сообщение «Квест». Автомобиль идентифицирован»: дети сфотографировали номер машины, проверили его через свое мобильное приложение и установили, что он — «в розыске».

А «на десерт» участники нашли полицейского, который патрулировал в парке, сфотографировали его жетон и оставили о нем отзыв в соответствующем разделе мобильного приложения.

Квест пройден. Команда и организаторы встретились во дворе «штаб-квартиры» полиции области, чтобы подвести итоги и поделиться впечатлениями от игры.

Генерал Вячеслав Аброськин поинтересовался у участников, насколько им было удобно пользоваться мобильным приложением и как быстро реагировали полицейские. Также он предложил детям в следующий раз расширить квест, увеличить территорию его проведения и привлечь больше подростков. Дети сразу же поддержали идею, потому в планах — соревнования между несколькими учебными заведениями.

На память от этого дня у участников остались положительные эмоции, множество фото, подарки и полезные навыки использования мобильного приложения экстренной связи с полицией.