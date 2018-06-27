Спецоперація по знешкодженню умовної ДРГ та визволення заручника

Диверсанти зайшли на околицю Маріуполя, вбили мирного жителя та ще одного захопили в полон – під такою легендою відбулися тактичні навчання біля лінії зіткнення. Це перша навчальна операція, в яких взяли участь всі підрозділи Об’єднаних сил. Відхід злочинців блокували з суші та з моря.

Сигнал тривоги пролунав о 6 годині ранку. До Головного управління Нацполіції в Донецькій області надійшло повідомлення, що в одне з селищ на межі з тимчасово окупованою територією заїхали на авто 5 озброєних осіб.

Злочинці розстріляли місцевого жителя, іншого зв’язали та взяли у заручники. Диверсійна група закріпилася у покинутому дитячому оздоровчому центрі, захопивши відразу три будівлі. Бойовики вимагали гроші та безперешкодний проїзд до окупованого Новоазовського району.

У місті терміново було розгорнуто поліцейську спецоперацію, в ході якої правоохоронці відпрацювали плани «Сирена», «Грім» та «Заручник».

У навчаннях були задіяні обласні та маріупольські поліцейські, спецпідрозділи поліції, СБУ та полку «Азов», патрульна поліція, поліція охорони, частини Збройних сил та Нацгвардії, прикордонної служби та служби з надзвичайних ситуацій, вибухотехніки та кінологи.

Небезпечну зону було локалізовано, населення евакуйоване. Прикордонний загін забезпечував блокування території з Азовського моря. Прилеглий район було перекрито додатковими постами на випадок прориву ДРГ. На місці було організовано оперативний штаб, який координував хід спецоперації та передавав дані у главк.

З наявних сил було сформовано групи блокування, перемовників, штурмову, оточення та евакуації, фільтрації та прикриття. Всі три будівлі, захоплені диверсантами, були блоковані трьома спецпідрозділами.

На заклик офіцерів-парламентарів здаватися злочинці відповіли шквальним вогнем. Тоді було розпочато одночасний штурм всіх трьох об’єктів.

Одну з будівель звільнили бійці спецпідрозділу поліції КОРД. Спецпризначенці атакували ДРГ двома групами під прикриттям бронетехніки, захопивши відразу обидва поверхи. Поліцейські затримали всіх бойовиків та визволили заручника.

Після цього вибухотехніки, кінологи та сапери обстежили приміщення та знешкодили вибухові пристрої, залишені злочинцями.