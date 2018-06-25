Спецоперація з безпеки дорожнього руху

Під час триденного відпрацювання міста та прилеглих селищ групи реагування виявили 31 факт керування транспортними засобами у стані сп’яніння, в тому числі наркотичного. У водіїв вилучено пістолет та наркосировину.

З метою профілактики аварійності, виявлення порушень правил дорожнього руху, недопущення перевезення зброї та вибухівки під керівництвом заступника начальника управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції в Донецькій області Олександра Віта було організовано та проведено оперативно-профілактичне відпрацювання Маріуполя.

У заходах були задіяні місцеві поліцейські та їхні колеги з інших підрозділів Донецької області, а також представники громадських формувань, що позитивно вплинуло на результати.

За три доби поліцейські виявили майже 100 правопорушень на дорозі.

Всього за порушення правил дорожнього руху складено 93 адміністративні протоколи. Співробітники поліції зупинили та притягнули до відповідальності 31 водія, які керували автомобілем під впливом алкоголю або наркотиків.

Крім того, в Центральному районі поліцейські зупинили автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки 31-річного чоловіка правоохоронці вилучили газовий пістолет, перероблений під стрільбу бойовими патронами.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263-1 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

А в автомобілі під керуванням 43-річного чоловіка було виявлено поліетиленовий пакунок з кущами конопель.