Спецпризначенці поліції Донеччини стали одними з кращих у поліцейському снайпінгу

Зокрема боєць КОРДу із позивним «Шаман» замкнув трійку лідерів у снайперській стрільбі. Змагання пройшли у Луганській області за ініціативи тамтешнього керівництва обласної поліції.

Днями у сусідній Луганській області пройшов турнір зі снайперської майстерності серед спецпризначенців кількох силових відомств, зокрема поліції та Служби безпеки України. До числа запрошених також увійшли два представники КОРДу поліції Донецької області.

Сам по собі снайпінг вимагає від бійця особливих навичок – бездоганного знання та володіння зброєю, а також здатністю уразити мішень з першого пострілу. Часу на прицілювання обмаль, якщо не ти, то тебе – жорсткі умови диктують снайперу реалії. Тому й вправи були не для кожного стрільця.

Учасники змагалися у високоточній стрільбі, а також стрільбі на короткі та довгі дистанції. Відстань від старту до мішені коливалася від 100 до 300 метрів. Усі вправи були обмежені у часі, а деякі – ще й з попереднім силовим навантаженням. Були й завдання з ураження мішені з незручних положень – з-під барикад, вікна чи бамперу машини.

За результатами усіх випробувань кордівець з Донеччини із позивним «Шаман» посів 3 місце, а «Турист» завоював 4-те.

Слід зазначити, що у змаганнях із снайперської справи бійці приймали участь вперше.