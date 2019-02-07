Спецпризначенці вилучили близько 3 кілограмів марихуани

Бійці роти особливого призначення поліції зупинили перехожого для перевірки, однак при собі чоловік мав наркотик. З’ясувалося, що це не всі запаси. Вдома зловмисник ховав його в кілограмах. Наразі все вилучено на експертизу.

Під час несення служби у складі бронегрупи увагу поліцейського спецназу привернув місцевий мешканець. В рамках повноважень правоохоронці перевірили його документи та провели поверхневий огляд. В кишенях серед інших речей знаходилося кілька сірникових коробок, наповнених коноплями.

Чоловік пояснив, що таку ж речовину зберігає і вдома. Виростив самотужки і готував рослину для подальшого особистого вживання. Коробки та пакети погодився добровільно видати. Вага їх вмісту – близько 3 кілограмів, однак остаточний висновок належить дати експертам.

Зловмисника було доправлено до Центрального відділу поліції для проведення подальших слідчих дій.

Йому попередньо інкримінується ст.309 «Незаконне зберігання наркотичних речовин без мети збуту» Кримінального кодексу України.