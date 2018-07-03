Співдружність школи мистецтв і художнього музею ім. А.І. Куїнджі

Вже декілька років поспіль учні викладача Маріупольської школи мистецтв Т.В. Войцешек проводять літню практику з малювання в художньому музеї ім. А.І. Куїнджі (філія Маріупольського краєзнавчого музею). Завдяки доброму ставленню завідуючої художнім музеєм ім. А.І. Куїнджі Т.Ю. Булі до юних митців, завершувати так кожний навчальний рік стало доброю традицією.

Архітектура будинку музею та його експонати (статуї, бюсти, скульптурні барельєфи), яких немало в залах музею і біля будинку, надихають учнів на творчу роботу. У незвичних умовах учні вчаться робити тимчасові замальовки скульптурних образів.

У залі, де експонується скульптура, кожен учень обирає для малювання ті образи, що подобаються.

Архітектурні замальовки – складний процес. Потрібні знання перспективного зображення об’єктів на дві точки сходу, до того незвичний ракурс потребує чималих зусиль. Але наполегливість завжди дасть гарні результати. Побажаємо майбутнім художникам і архітекторам творчої наснаги!