Співробітниці колл-центру «102» навчаються сучасним методикам ідентифікації

Дводенний тренінг для фахівців «гарячої лінії» стартував сьогодні, 13 травня. Навчальний курс включає впровадження практичних навичок ефективної комунікації в стресових ситуаціях та відпрацювання новітніх технологій емоційної саморегуляції. Семінар проводиться за підтримки ПРООН в Україні.

За ініціативи керівництва поліції Донеччини розпочалася серія тренінгів «Стрес-менеджмент, як інструмент попередження професійного вигорання» для співробітниць Єдиного аналітичного сервісного центру (UASC).

Дівчата-оператори цілодобово приймають та реєструють кожне повідомлення від громадян по допомогу. Найчастіше перше, що чують співробітниці, — схвильований голос та відчувають загострений психоемоційний стан заявників. Впродовж доби співробітниці обробляють більше 1000 таких повідомлень.

«Основний критерій оцінки нашої роботи – рівень довіри населення. Ваша перша комунікація, правильне та оперативне реагування є однією зі складових результатів роботи Національної поліції в Донецькій області», — зазначив начальник поліції Донеччини Микола Семенишин.

Відтак тренінг для фахівців колл-центру складається з двох етапів –відпрацювання практичних навичок роботи з емоційними станами та напрацювання алгоритму ефективної комунікації з населенням. Головною метою зустрічі є оволодіння сучасними методиками попередження професійного вигорання.

Впродовж занять учасниці розглядатимуть найбільш складні, кризові моменти та небезпечні ситуації, під час яких вони мають за лічені хвилини розкрити проблему та надати першу психологічну допомогу заявнику.

Навчальний курс включає вдосконалення навичок управління емоційним станом та врегулювання психологічного напруження, що є складовим інструментом протидії розвитку вигорання.

Участь у дводенному тренінгу візьмуть усі співробітниці UASCу, під час якого отримають як теоретичні знання, так і виконають вправи, що допоможуть в роботі з індивідуальними психологічними перешкодами.