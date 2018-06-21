Співробітниця Пенсійного фонду вимагала хабар від переселенця

Детективи слідчого управління поліції Донецької області спільно з працівниками Управління захисту економіки в Донецькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали головного спеціаліста Пенсійного фонду Маріуполя за одержання хабара в сумі 7500 гривень за сприяння в оформленні довідкитимчасово переміщеної особи та призначенні пенсійних виплат.

Головний спеціаліст відділу з питань призначення, перерахунку та виплати пенсії Лівобережного об’єднаного управління Пенсійного фонду України у м. Маріуполізалучила до злочинної схеми свою знайому.

Посередниця була зупинена поліцейськими під час отримання грошей. У жінки вилучено 7500 гривень, які вона мала передати працівниці Пенсіонного фонду.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Найближчим часом клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваної від займаної посади будуть направлені до суду.