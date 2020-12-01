Спричиненятяжких тілесних ушкоджень чоловікові, які призвели до його смерті

До поліції надійшло повідомлення про безвісне зникнення 50-річного місцевого мешканця. Поліцейські разом із родичем зниклого приступили до пошуків, однак, невдовзі виявили тіло громадянина із слідами насильства у покинутому будинку. Протягом двох годин оперативники розшукали підозрюваних, які завдали смертельні ушкодження загиблому.

Днями, до Кальміуського відділення поліції надійшло повідомлення, що день тому пішов з дому та не повернувся 50-річний чоловік. Невдовзі, того самого дня, його тіло із слідами насильницької смерті було виявлено у покинутому будинку.

Оперативники Кальміуського відділення поліції встановили осіб із якими спілкувався загиблий та де бував у останні раз. Так, протягом двох годин, було викрито двох раніше засуджених чоловіків,1989 року народження. Особи намагалися приховати свою участь у вчиненні злочину, однак, правоохоронцями були виявлені речові докази.

На даний час, слідством встановлено, що підозрювані завдали чоловікові тілесні ушкодження через те, що той не виконав свою роботу, за яку останні заплатили йому 30 гривень. Ще при тямі, зловмисники перетягнули чоловіка до покинутої будівлі та залишили.

Фігурантів затримано у порядку ст. 208 кримінального процесуального кодексу України .

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За вчинений злочин зловмисникам загрожує від семи до десяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.