Ссоры между мужчинами на бытовой почве

Все ссоры вспыхивали между мужчинами на бытовой почве. В одном из случаев подозреваемый поставил точку в конфликте с помощью ножа. Сейчас все злоумышленники установлены. Начаты досудебные расследования.

Центральный район, 14.00. В местный отдел полиции обратился 36-летний заявитель, который пострадал от рук знакомого 1979 года рождения. Причиной конфликта стала ревность, а выяснение отношений начались прямо на улице возле одного из центральных супермаркетов. В результате драки соперник получил ушиб головы и перелом. Злоумышленник сотрудничать со следствием и давать какие-либо пояснения отказывается.

Левобережный район, 19.15. Сотрудники районного отделения полиции приняли сообщение от медиков о том, что в больницу госпитализирован 24-летний житель с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки и несколькими резаными ранами предплечья. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции и розыскники, которые установили, что ссора произошла между сыном и отцом во время совместного распития алкоголя. Ранее судимый молодой человек пытался поучать хозяина квартиры, что не понравилось мужчине. Словесная перепалка, затем пинки… чтобы закончить ссору, последний взял со стола нож и ударил своего ребенка. Кухонное орудие изъято в качестве вещественных доказательств.

По обоим фактам открыты уголовные производства по ч.1 ст.121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.