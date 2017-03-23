Стартовала Всеукраинская неделя детского чтения

24 марта в городе состоялось торжественное открытие Всеукраинской недели детского чтения. Праздник Книги и Чтения – это праздник всех, кто связан с книгой – писателей, издателей, художников-иллюстраторов, библиотекарей и, конечно же, читателей.

Читатели Центральной детской библиотеки, учащиеся 3-А и 3-Б классов ОШ №7, 5-А класса ОШ № 37 и воспитанники Детской школы искусств, вместе со свежим весенним ветром совершили путешествие по страницам любимых книг, авторы которых отмечают в этом году свой юбилей, а их немало. Они читали стихотворения, отгадывали загадки, разгадывали ребусы и викторины. Украсили праздник выступления учащихся Детской школы искусств – юных вокалистов, пианистов и ансамбля скрипачей «Виолинки». В гости к ребятам на книжкины именины пришла мариупольская поэтесса, член литературного объединения «Азовье» и Конгресса литераторов Украины Елена Алексеевна Винник. Елена Алексеевна пишет не только стихи и сказки для детей, но и сочиняет песни на свои стихи. Ребята вместе с автором с удовольствием спели песни «Давай не будем ссориться» и «Радуга». А ещё девчонки и мальчишки решали весёлые задачки Григория Остера и разгадывали свои сны по его «Соннику», приняли участие в викторине-раскраске по книжкам А. Линдгрен и в сказочной физкультминутке.

А детская библиотека им. И. Я. Франко открыла Неделю детского чтения в ДК «Металлургов» большим и ярким представлением «Водограй веселих книг».

Творческий коллектив ДК в составе народного театра песни «Радость», народного цирка «Арго», образцового театра «Ребята» подготовил малышам начальных классов ОШ №№ 4, 28, 34, 42, 45 и 48 много интересных и веселых номеров. Постоянная ведущая детских праздников Мария Лазаренко не оставила детвору без шуток и развлечений.

А настоящие сюрпризы читателям преподнесли детские книжки. С их страниц к детям пришли в гости любимые герои. Незнайка удивил гостей веселым нравом и хвастовством. Библиотекари рассказали детям о новых книгах и пригласили Незнайку со всей веселой ватагой читателей в библиотеку.

Всеукраинская неделя детского чтения только начинается. Во всех детских библиотеках города читателей ждут театрализованные встречи, литературные праздники, квесты, викторины, а главное – новые книги!

Наталья Тюхай