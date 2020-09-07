«Startup Campus»: маріупольців вчили створювати стартап-інновації за два дні

У форматі дводенного кампусу від Центру розвитку стартапів 1991 Mariupol маріупольців навчили, як перетворити інноваційну ідею в прибутковий технологічний бізнес і створити справжній ІТ-продукт.

Формат кампусу — справжня знахідка для тих, хто цінує свій час і прагне швидко і ефективно зануритися в тему, яка цікавить. 5 і 6 вересня маріупольці отримали можливість дізнатися все про світ стартапів, інноваційних бізнес-моделях і презентації ІТ-проєктів.

«Startup Campus» об’єднав 30 представників ІТ-спільноти, які протягом двох насичених днів лекцій і практичних завдань навчилися:

правильно формувати і розвивати ідею продукту;

розуміти особливості стартап-бізнесу;

планувати шлях від ідеї до готового продукту;

вдало презентувати готовий проєкт.

За словами директора Центру розвитку стартапів «1991 Mariupol» Єви Бельченко, завдання кампусу — дати учасникам максимум практичних навичок в найкоротший термін.

«Лекції та воркшопи «Startup Campus» створені таким чином, щоб кожен учасник дізнався про переваги стартап-бізнесу і зміг взяти участь в одній з програм центру», — зазначила вона.

Серед ідей — створення платформи добрих справ, яка об’єднає волонтерів і нужденних; «тихий» колл-центр, який поєднує в собі функціонал голосових ботів і можливості операторів; сервіс для пошуку найближчих до тебе продуктів харчування і постачальників і навіть кар’єрний активатор.

За підсумками «Startup Campus» обрані команди, які запропонували найцікавіші ІТ-проекти. Вони автоматично поза конкурсом зараховані до участі в двомісячної безкоштовної онлайн-програмі «Startup Course». Крім цього, найактивніші учасники отримали можливість безкоштовного резидентства протягом місяця в «+1991 Mariupol».

Центр розвитку стартапів «1991 Mariupol» також запрошує спробувати свої сили в новій онлайн-програмі «Startup Сourse», яка детально розповідає, як перетворити геніальну ідею в новаторський IТ-продукт. Дедлайн для заявок — 14 вересня. Реєстрація за посиланням: https://www.1991.center/startupcourse.

Захід «Startup Campus» стало можливим завдяки ГО «Соціал Буст» за сприяння Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України».