Стартува проект «Безпечне таксі»

Медичний огляд проходить під контролем поліції та лікарів-наркологів. Наразі проект запрацював у Маріуполі, а у подальшому його планується запровадити в кожному місті.

Про це повідомив заступник начальника управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції в Донецькій області Олександр Віт, який є ініціатором проекту.

Проект «Безпечне таксі» результатом співпраці поліції, обласного наркологічного диспансеру та перевізників Маріуполя. Він передбачає проходження водіями медичного огляду на вміст наркотиків та алкоголю.

«Наша мета – забезпечити безпеку пасажирів таксі, пішоходів, а також самих водіїв. Медичне обстеження буде обов’язковим правилом при прийомі працівника на роботу в службу таксі», — відзначив Олександр Віт.

Перевізники Маріуполя підтримали ініціативу поліції запровадити анкету, в якій працівник погоджується на проходження медогляду.

Відтепер скринінг-тест на наркотики у медичному закладі щодня вибірково проходитимуть 2-5 водія. Перевірка для них є неочікуваною.

Самі таксисти переконані, що така новація потрібна.

«Неадекватний водій за кермом – це злочин, а той, хто керує міським транспортом, має проходити перевірку щодня, — впевнений один з водіїв, які сьогодні першими пройшли огляд. Чоловік має 14 років водійського стажу та каже, що жодного разу не сідав за кермо нетверезим.

Ініціативу безпечного таксі планується запровадити і в інших районах Донеччини.