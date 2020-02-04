Стартувала реєстрація на ЗНО

Маріупольці вже можуть зареєструватися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Реєстрація в Україні стартувала з 3 лютого і триватиме до 24 березня. Абітурієнти зможуть здати тестування максимум з чотирьох навчальних предметів з одинадцяти доступних дисциплін.

У 2019 році у зовнішньому незалежному оцінюванні взяли участь понад 14 тисяч маріупольців. За словами головного спеціаліста департаменту освіти Олени Бузлами, тоді в ТОП-3 найпопулярніших предметів у Маріуполі увійшли: українська мова і література — 4256 людей; математика — 2801; історія України — 2466.

За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, для участі в ЗНО-2020 необхідно створити і заповнити реєстраційну карту. Далі сформувати комплект документів і подати їх до навчального закладу. Випускники шкіл, студенти професійно-технічних закладів та коледжів реєструються за місцем навчання.

Для пакета документів потрібно підготувати дві фотокартки розміром 3×4, відповідні досягнутому віку, зробити копію паспорта (сторінки з фотографією, прізвищем, ім’ям та по батькові). Варто відзначити, в паспортах нового зразка (ID-карта) немає серії документа. У такому випадку при заповненні реєстраційної форми поле «серія» залишайте порожнім.

Маріупольці-випускники минулих років зможуть зареєструватися самостійно і направити комплект реєстраційних документів до Донецького регіонального центру оцінювання якості освіти. Також вони зможуть самостійно перевіряти стан обробки документів.

На підтвердження реєстрації учасники отримають сертифікат. Його відправлять в індивідуальному конверті разом з реєстраційним повідомленням учасника за адресою навчального закладу або зазначеною в реєстраційній картці.

На сайті Українського центру для кожного учасника ЗНО створена інформаційна сторінка, доступ до якої здійснюється за номером сертифіката та пін-коду, зазначеного в ньому.

Відтак до 30 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде вказано час і місце проведення тестувань.

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