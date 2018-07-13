Стартував чотириденний тренінг ефективного планування та проведення діалогу

Навчальний курс був розроблений авторським колективом професійних медіаторів за підтримки ОБСЄ спеціально для співробітників поліції. Метою заходу є підвищення рівня знань тонкощів діалогу, а також методологію урегулювання конфліктів.

Сьогодні за ініціативи представників управління забезпечення прав людини та керівництва поліції в Донецькій області в Маріуполі розпочався чотириденний тренінг для поліцейських прифронтового регіону. Він розроблений в рамках проекту «Діалог заради реформ та суспільного єднання Україні». З поліцейськими працюють професійні медіатори та посередники в конфліктах, а також Координатор проектів ОБСЄ в Україні.

«Основний критерій оцінки роботи поліції – це довіра. Ключове слово — комунікація, діалог, вміння передавати інформацію. Саме тому нові знання будуть корисні для працівників Національної поліції», — підкреслив начальник поліції Донеччини Микола Семенишин.

Курс включає декілька окремих блоків — теоретичні знання та практичні завдання. Що таке конфлікт, як організувати спілкування, що можна назвати діалогом та як підготуватися до зустрічі – все це дізнаються поліцейські в рамках програми.

Професійний медіатор та керівник Центру правового посередництва в Україні Світлана Петрова відзначила, що поліцейські працюють в гострих конфліктних ситуаціях, тому їм необхідно вміти працювати зі своїми емоціями та не піддаватися на різні маніпуляції.

Поліцейські виконуватимуть практичні вправи та домашні завдання, аналізуватимуть життєві ситуації.

По завершенню курсу правоохоронці володітимуть комунікативними навичками та технікою, яку необхідно опанувати для налагодження порозуміння та взаємодії між учасниками діалогу. Крім того, учасники курсу дізнаються, як працювати зі ЗМІ та громадою та взаємодіяти для досягнення результату.