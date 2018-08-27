Стартував тренінг з медіації для поліцейських, які працюють з дітьми

Сьогодні, 28 серпня, в Маріуполі розпочався триденний тренінг «Медіація та альтернативне врегулювання спорів: відпрацювання навичок» для офіцерів ювенальної превенції Донецької області. Поліцейські вивчать кращі відновні практики України та світу і вдосконалять навички посередництва у розв’язанні конфліктів в підлітковому середовищі.

Навчання організоване Програмою розвитку ООН в Україні і Маріупольською спілкою молоді за ініціативи поліції Донеччини в рамках реалізації «Програми використання трирівневої моделі профілактики правопорушень серед дітей на території Донецької області на 2018 – 2022 роки».

Методики, які вивчатимуть правоохоронці, включають у себе авторські розробки українських та зарубіжних експертів з медіації.Тренерами виступили провідні українські медіатори Ірина Таран та Наталія Журенко.

Медіація — це процес, в якому нейтральна третя сторона, медіатор, допомагає вирішити конфлікт між двома особами. Поліцейські розглянуть особливості відновного правосуддя, опанують стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях в якості миротворця та на практиці навчаться примирювати конфліктуючі сторони.

Учасники курсу виконуватимуть вправи у змодельованих ситуаціях в ролі медіаторів та сторін конфлікту. Визнаний у світі позасудовий спосіб вирішення конфліктів використовуватиметься як для захисту дітей від домашнього насильства, так і профілактики булінгу (цькування) серед однолітків.

Поліція Донеччини стане першою в країні, де всі ювенальні поліцейські будуть професійними медіаторами і в подальшому навчатимуть медіації підлітків. Інновація спрямована на профілактику підліткової злочинності та формування безпечного простору для дітей.

Разом зі співробітниками ювенальної превенції навчання проходять представники патрульні поліцейські, які працюватимуть шкільними офіцерами поліції.