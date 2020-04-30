Стартує програма соціально-психологічної допомоги для людей з інвалідністю

Починається реалізація програми «Соціально-психологічна консультативна допомога вразливим групам населення Донецької області». Мета — захист вразливих груп населення (осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та їх батьків) від психологічної напруги, яка була викликана обставинами у країні та світі в цілому в умовах вірусної інфекції COVID-19.

Її впроваджує громадська організація «Жінки та діти з інвалідністю Північного Донбасу» разом з Державною реабілітаційною установою «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Донбас» за підтримкою ПРООН програми «Налагодження взаємодії між різними професійними та соціальними групами для підвищення рівня соціальної рівності за допомогою діалового підходу».

Консультування з питання проходження комплексної реабілітації осіб з інвалідністю від 18 років у Державній реабілітаційній установі «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Донбас». Адреса: м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 32, здійснюється за телефоном: (095) 013 38 81. Сайт: dmcpri.in.ua

Громадською організацією «Жінки та діти з інвалідністю Північного Донбасу» проводяться психолого-соціальне консультування по телефону, шляхом відео-конференції, вебінарів та онлайн творчих майстер-класів для поліпшення психологічного та емоційного стану людей з інвалідністю. Вона пропонує корисне проведення часу вдома завдяки творчим онлайн майстер-класам, кулінарним відео-навчальним заняттям з використанням ерготерапії у побуті, занять з адаптивної йоги сидячи, та вебінарів.

Контактні особи: практичний психолог Державної реабілітаційною установи «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Донбас» Новгородова Анастасія Сергіївна, соціальний працівник Державної реабілітаційною установи «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Донбас» Анохіна Ганна Юріївна, моб. телефон (095) 013 38 81.

Фахівцями Державної реабілітаційною установи «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Донбас» надається консультування та поширення інформації онлайн у групі в соціальній мережі Фейсбук «ГО «Жінки та діти з інвалідністю Північного Донбасу»