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Стоматологический кабинет, где умер 2-летний мальчик, закрыт по решению суда

Опубликовано 26 Июл 2017

Дело о смерти ребенка 25.07.17 1В ходе досудебного расследования следователи вышли к Кальмиусскому районному суду с ходатайством наложить арест на имущество клиники, которое может служить вещественным доказательством по делу. Суд удовлетворил ходатайство и арестовал имущество стоматологического кабинета.

Следственные действия по факту смерти ребенка продолжаются. Сейчас назначен ряд экспертиз, которые позволят установить причины, по которым наступила смерть ребенка, и степень вины конкретного лица, допрашиваются все сотрудники медучреждения.

Напомним, 22 июля во время прохождения стоматологических процедур в частной клинике умер 2-летний мальчик. Факт внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.2 ст.140 «Неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствии небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему» Уголовного кодекса Украины.

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