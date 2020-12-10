Стрільба на проспекті Миру

За попередньою інформацією, 32-річний місцевий мешканець із власної мисливської зброї, здійснив декілька пострілів вгору. Відкрито кримінальне провадження за фактом хуліганських дій.

Подія сталася 26 грудня, о 00.42. На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що невідомий, знаходячись біля одного з будинків по проспекту Миру, здійснив постріли з предмету, схожого на зброю.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції та встановила особу невідомого. Ним виявився 32-річний місцевий мешканець.

В ході огляду місця події було вилучено набої та рушницю. Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває.