Студенти Маріуполя записали відеозвернення про безпеку для ужгородців

19 лютого розпочнеться програма обміну для студентів Ужгородського національного університету. Протягом 10 днів вони гостюватимуть у Маріуполі, де досліджуватимуть нове місто та створюватимуть власні фото-, відео- і текстові медійні проекти про нього. Найкращі з проектів будуть опубліковані у провідних національних та регіональних медіа.

Програму обміну створено, аби студенти з різних частин країни дізналися більше про українські міста, і тим самим позбулися стереотипів один про одного. Так, при анкетуванні про Маріуполь, студенти Ужгорода зазначили, що на їхню думку, місто Донеччини небезпечне, як й інші в регіоні. Крім того, існують упередження щодо політичного та мовного питань.

Студенти з Маріуполя записали відеозвернення закарпатцям, де гостинно запрошують їх до себе, наголошуючи на безпеці. Так у 2017 році Маріуполь потрапив у 10 найбезпечніших обласних центрів України. У місті розміщені Національна гвардія, ВСУ, Національна поліція, офіс місії ОБСЄ, які відповідають за безпекове питання. Маріуполь знаходиться в лідерах по закупам через систему Prozorro. Крім усього, місто відоме не лише промисловістю, а й цікаве з точки зору культури. Зокрема, Гогольфест у 2018 році змінює свою локацію: зі столиці ближче до моря – Маріуполя.

У першій програмі обміну беруть участь Ужгород і Маріуполь. Студенти Маріуполя будуть в Ужгороді з 19 по 28 березня. Для всіх учасників програма є безкоштовною. Програму здійснює громадська ініціатива GoEast разом з Маріупольським державним університетом та Ужгородським національним університетом за підтримки European Endowment for Democracy та Міністерства молоді та спорту України.

Реєстрація для участі студентам з Маріуполя – https://goo.gl/txF528.