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Студенти УАЛ вертепують у Маріуполі

Опубликовано 17 Янв 2020

83122-YDS_9717-3Студенти маріупольського осередку Української академії лідерства вертепують в Маріуполі. У режимі нон-стоп близько 50 хлопців і дівчат виступають на різних локаціях. Так, виступи пройшли в Центральній районній адміністрації і в департаменті розвитку житлово-комунальної інфраструктури.

Глядачам показали міні-сценку про народження Ісуса Христа. Народний спів, національні костюми, звуки бубна і дзвіночків — все це занурило присутніх у атмосферу колоритної національної єдності. А іскрометний гумор і сценічні образи зарядили хорошим настроєм на цілий день.

«Ми не очікували такої підготовки. Студенти віртуозно виконали ролі і зарядили нас позитивними емоціями. Спасибі їм за цікаву інтерпретацію і національний колорит», — зазначив директор ДРЖКІ Ігор Бабек.

За словами ментора УАЛ Тараса Козаченко, один з основних напрямків діяльності академії — популяризація української культури.

«Ми почали вертеп-фести по Україні ще п’ять років тому. В цьому році вже виступили в Харкові, Києві та інших містах Донецької області. У Маріуполі виступи проходять паралельно в двох групах з дев’ятої ранку і триватимуть до пізнього вечора», — зазначив він.

Студенти вже виступили в управлінні молоді та спорту і департаментах міської ради. У планах відвідати і ряд освітніх та інтерактивних просторів. Також маріупольцям покажуть сценки на імпровізованих локаціях.

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