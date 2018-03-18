Студенти з Маріуполя приїхали в Ужгород руйнувати свої стереотипи

26 студентів з Маріупольського державного університету приїхали в Ужгород для участі у перші внутрішній програмі обміну GOxChange. Маріупольці пробудуть на Закарпатті 10 днів, протягом яких досліджуватимуть нове місто та створять власні фото-, відео- і текстові медійні проекти про нього.

19 березня Ужгород прийняв гостей зі Сходу у ректораті Ужгородського національного університету, де відбулось офіційне відкриття програми GOxChange. На відкритті були присутній ректор УЖНУ Володимир Смоланка та проректор з науково-педагогічної роботи університету Ігор Король, а також директор ГО «Global Office» Оксана Нечипоренко та координатор програми GOxChange Юлія Федотовських.

Під час відкриття ректор Ужгородського університету наголосив на важливості такої програми в Україні та висловив радість, що ця програма проходить зокрема за участі студентів УЖНУ. Володимир Смоланка привітав гостей з Маріуполя, подякував їм за участь та теплий прийом студентів УЖНУ у Приазов’ї. Ректор наголосив, що йому дуже приємно, що усі студенти УЖНУ, які в рамках програми GOxChange уже були в Маріуполі, зараз присутні тут.

- Що для студентів найголовніше? На мою думку, важливими є дві речі: щоб диплом, який студенти отримають по закінченню університету, був вагомим і роботодавці говорили, що саме спеціалісти з цим дипломом їм потрібні, а також — студентські роки мають бути максимально наповнені позитивними емоціями та життєвим досвідом. Маю переконання, що саме такі програми, як GOxChange дарують студентам незабутні враження на все життя, — сказав ректор Володимир Смоланка.

Проректор з науково-педагогічної роботи УЖНУ Ігор Король розповів учасникам про університет, про усі напрямки, в яких заклад готує спеціалістів та провів екскурс в життя студентів та їхні органи самоврядування. Він звернув увагу на те, що за 40 годин (ред. саме стільки часу потрібно, щоб добратись із Ужгорода у Маріуполь) зі столиці Закарпаття можна добратись у будь-яку точку Європи. Та зауважив, що студенти обрали саме цю програму, бо розуміють її важливість та хочуть відкривати культуру та побут власної країни.

- Студенти нашого університету в рамках студентських програм протягом минулого року відвідали Париж, Відень, Будапешт та ще ряд європейських міст. Хочу звернути вашу увагу на те, що відстань до усіх цих міст є меншою, ніж до Маріуполя, і знайти бажаючих поїхати власне на Схід України, а не у Європу, було не просто. Але ми це зробили, і тепер — наші студенти ходять на ефіри у різні медіа Ужгорода та розповідають, що ж насправді відбувається у Маріуполі та закликають руйнувати стереотипи про Східну Україну, — наголосив проректор Ігор Король.

Директор ГО «Global Office» познайомила студентів з напрямками роботи організації та розповіла про важливість критичного мислення в усіх проектах, які реалізує ГО.

- Для нас важливо розвивати критичне мислення саме у вашому поколінні, оскільки ви – наступне покоління реформаторів України, її майбутня влада та опора. Ми маємо надію, що ті стереотипи, які ви зруйнуєте під час участі у програмі, відкриють вам набагато ширше бачення проблем у суспільстві, а головне підштовхнуть до бачення їхнього вирішення та уникнення подібних ситуацій у майбутньому, — підсумувала директор Global Office Оксана Нечипоренко.

Координатор програми обміну студентів GOxChange Юлія Федотовських розповіла про активності, які чекають на учасників протягом наступних 10 днів та розповіла про свої враження після першого етапу програми:

- Дуже приємно, що програма, про яку ми ще зовсім недавно мріяли, нарешті реалізована! Для нас найголовніше не тільки спростовувати або підтверджувати стереотипи про міста, а й будувати зв’язки між молодими людьми з різних куточків України. Багато наших учасників і після поїздки в Маріуполь продовжують зустрічатись і спілкуватися, підтримують зв’язок зі студентами з Маріуполя і навіть долучилися до розробки програми їхнього перебування в Ужгороді. Сподіваємось, що цей проект стане потужним поштовхом для створення національної програми обміну студентів, — розповіла координатор програми GOxChange Юлія Федотовських.

Це друга частина програми. Під час першої студенти з Ужгорода відвідали Маріуполь. Програму обміну створено, аби студенти з різних частин країни дізналися більше про українські міста, і тим самим позбулися стереотипів один про одного. Для всіх учасників програма є безкоштовною. GOxChange здійснює громадська ініціатива GoEast разом із Маріупольським державним університетом та Ужгородським національним університетом за підтримки European Endowment for Democracy та Міністерства молоді та спорту України.

Слідкувати за перебігом програми можна на facebook-сторінці GoEast та в Instagram-каналі проекту

Контакт для журналістів: Тетяна Кириленко – 050 97 93 596.

Контакт для учасників: Юлія Федотовських – 098 782 84 96.