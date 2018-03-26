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Студенти з Маріуполя розкажуть про Ужгород, який вони пізнали

Опубликовано 28 Мар 2018

DSC_673727 березня о 16:00 в Ужгородському національному університеті за адресою вул. Капітульна, 26 відбудеться захист проектів про Ужгород очима студентів із Приазов’я.

26 студентів з Маріупольського державного університету приїхали в Ужгород для участі у перші внутрішній програмі обміну GOxChange. Маріупольці пробули на Закарпатті 10 днів, протягом яких досліджували нове місто та створили власні фото-, відео- і текстові медійні проекти про нього. Найкращі з яких будуть опубліковані у регіональних та національних ЗМІ.

Спікери:

  • Юлія Федотовських, координатор програми внутрішньої інтеграції GOxChange;
  • Володимир Смоланка, ректор Ужгородського національного університету.

Це друга частина програми. Під час першої студенти з Ужгорода відвідали Маріуполь. Програму обміну створено, аби студенти з різних частин країни дізналися більше про українські міста, і тим самим позбулися стереотипів один про одного. Для всіх учасників програма є безкоштовною. GOxChange здійснює громадська ініціатива GoEast разом із Маріупольським державним університетом та Ужгородським національним університетом за підтримки European Endowment for Democracy та Міністерства молоді та спорту України.

Слідкувати за перебігом програми можна на facebook-сторінці GoEast та в Instagram-каналі проекту

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