Студенти з Маріуполя розкажуть про Ужгород, який вони пізнали
27 березня о 16:00 в Ужгородському національному університеті за адресою вул. Капітульна, 26 відбудеться захист проектів про Ужгород очима студентів із Приазов’я.
26 студентів з Маріупольського державного університету приїхали в Ужгород для участі у перші внутрішній програмі обміну GOxChange. Маріупольці пробули на Закарпатті 10 днів, протягом яких досліджували нове місто та створили власні фото-, відео- і текстові медійні проекти про нього. Найкращі з яких будуть опубліковані у регіональних та національних ЗМІ.
Спікери:
- Юлія Федотовських, координатор програми внутрішньої інтеграції GOxChange;
- Володимир Смоланка, ректор Ужгородського національного університету.
Це друга частина програми. Під час першої студенти з Ужгорода відвідали Маріуполь. Програму обміну створено, аби студенти з різних частин країни дізналися більше про українські міста, і тим самим позбулися стереотипів один про одного. Для всіх учасників програма є безкоштовною. GOxChange здійсн
Слідкувати за перебігом програми можна на facebook-сторінці GoEast та в Instagram-каналі проекту