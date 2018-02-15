Студенти з Ужгорода розкажуть свої думки щодо Маріуполя

27 лютого студенти з Ужгорода представлять свої медіа проекти про Маріуполь, який ми не знаємо. Презентація проектів та заключна зустріч з усіма учасниками програми вiдбудется у 16:00 в Маріупольському державному університетi.

З 19 лютого у Маріуполі триває програма внутрішнього обміну студентів GOxChange. Протягом цих днів студенти Ужгородського національного університету досліджують нове місто та створюють власні фото-, відео- і текстові медійні проекти про нього. У заключний день програми студенти представлять свої проекти, які б мали зруйнувати або підтвердити стереотипи про місто. Найкращі з них будуть опубліковані у провідних національних та регіональних медіа.

Нагадаємо, що протягом минулого тижня студенти мали екскурсії містом, на ММК імені Ілліча, в Маріупольський морський порт та Музей Куїнджі; зустрічались із активними представниками Маріуполя (студрада МДУ, ГО «Центр громадських ініціатив», засновники Платформи «ТЮ» та ін.); вчились створювати візуальні проекти під час воркшопів із медійниками; грали в ігри та вечеряли в приймаючих родинах.

Програму обміну створено, аби студенти з різних частин країни дізналися більше про українські міста, і тим самим позбулися стереотипів один про одного. У першій програмі обміну беруть участь Ужгород і Маріуполь. Студенти Маріуполя будуть в Ужгороді з 19 по 28 березня. Для всіх учасників програма є безкоштовною.

Детальніше про програму GOxChange можна дізнатися тут.

Слідкувати за перебігом програми можна тут.